خاص (إسلام تايمز) - أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، فوزي برهوم، إن جهود التهدئة ما زالت مستمرة من أجل وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن "المقاومة الفلسطينية جاهزة لكافة السيناريوهات".