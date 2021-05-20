وقال فوزي برهوم في حديث خص به موقع "إسلام تايمز
"، بشأن الحديث عن تطورات مساعي التهدئة "جهود التهدئة ما زالت مستمرة ونحن جاهزون لكافة السيناريوهات، وإن حركة حماس ومعها كل فصائل المقاومة ما زالت تتصدى للعدوان بكل بسالة وقوة كل يوم يطول فيه العدوان سيدفع فيه الإحتلال الثمن غاليا وسوف تزداد فاتورة الحساب".
وأضاف برهوم عند سؤاله عن الرسالة التي تحملها خطوة كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) لاستخدامها صواريخ عياش 250 للمرة الأولى، "ادخل صاروخ عياش ٢٥٠ هو من أجل تشكيل قوة رادعة للعدو تمنعه من ارتكاب مجازر جديدة بحق شعبنا".
وتابع المتحدث باسم حركة حماس بشأن مستقبل المعركة ضد العدو الصهيوني، وقال "نحن مستمرون في المعركة والتصدي للعدوان مهما كان الثمن وسنجبر الإحتلال على وقف العدوان والانصياع لمنطلبات شعبنا".