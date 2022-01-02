خاص (إسلام تايمز) - قال حجة الإسلام والمسلمين السيد "صدر الدين قبنجي" إمام صلاة الجمعة في النجف الأشرف، إن الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني كان يفكر في خطط ومشاريع عالمية تجاوزت المنطقة، وتغلب على المشاكل بيقظة وحنكة.