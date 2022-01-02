الشهيد سليماني انتصر في كل الساحات

خاص (إسلام تايمز) - قال الشيخ خالد الملا رئيس جماعة علماء العراق، إن الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني كان المنتصر والفائز في كل الساحات لا سيما ساحة الوحدة الإسلامية، وقد حقق بذلك ما كان يصبوا إلى تحقيقه جميع العلماء وحتى الرسول الأعظم (صلى الله وعليه وآله وسلم).