خاص (إسلام تايمز) - أكد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة في لبنان، إن إيران بعد الثورة الإسلامية التي قادها السيد الإمام روح الله الخميني عام 1979، أصبحت دولة قوية جداً في العالم.