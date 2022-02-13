خاص (إسلام تايمز) - بين عضو مجلس النواب اللبناني، النائب عن حزب الله، الشيخ حسن عز الدينن إن الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الراحل السيد الإمام روح الله الخميني (رحمة الله عليه) قدمت نموذجاً شعبياً للإطاحة بالطاغون من خلال الثورة الشعبية، كما قدمت الثورة ذاتها نموذج لمواجهة الغطرسة والاحتلال في أي مكان.