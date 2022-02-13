مواقف السيد آية الله خامنئي لها تأثير واضح على دعم فصائل المقاومة في العراق

خاص (إسلام تايمز) - أكد سعد السعدي، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في العراق عصائب أهل الحق، إن مواقف قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي، لها تأثير واضح دعم فصائل المقاومة الإسلامية في العراق.