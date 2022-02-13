مواقف السيد آية الله خامنئي لها تأثير واضح على دعم فصائل المقاومة في العراق

وبين سعد السعدي في مقابلة معه موقع "إسلام تايمز
"، إن "السيد الخامنئي هي امتداد حقيقي لنهج الإمام الخميني رحمة الله عليه، وأثر في دعم فصائل المقاومة في العراق والمنطقة بشكل عام".
ولفت القيادي في حركة عصائب أهل في العراق إن "الثورة الإسلامية الإيرانية انتصرت بفكر محاربة الاستبداد والاستعمار الأجنبي، وانجذبت إليها دول المنطقة والعالم المضطهدة، التي رأت فراغ النضال ضد الاستعمار في بلادها، ولم تكن دولة العراق استثناءً من ذلك على الرغم من الأنظمة الاستبدادية، وكان رد فعل الشعب العراقي على هذه الثورة ولا يزال إيجابياً".
وأضاف في ذكرى حلول الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران عن حديثه ن دور الثورة الإسلامية في ظل القيادة الرشيدة للإمام خامنئي في مواجهة الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية العدائية التي ظهرت في خطة الشرق الأوسط الكبير والاتفاقية المشؤومة المعروفة باسم "معاهدة القرن" وتطبيع العلاقات مع الصهاينة، قائلاً "إن السيد القائد الخامني الامتداد الحقيقي والكامل لمنهج الإمام الخميني وأسلوبه في طريق مواجهة صفقة القرن التي تهدف إلى تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني الغاصب".
وأشار عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق في العراق إلى أن مواقف قائد الثورة الإسلامية في إيران لها تأثير واضح على دعم حركات المقاومة في العراق والمنطقة بشكل عام وحتى في العالم.