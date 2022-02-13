وقال هشام شرف في حوار مع موقع "إسلام تايمز
" بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، "أيديولوجية الثورة الإسلامية الإيرانية تؤكد على تحرير الأمم من نفوذ القوى الجائرة والمعتدية وتحقيق الانتصارات التي تفيد الأمة وتخدم الأمة، ولكن أيضا من التغلب على عقبات الخوف والسعي".
وأضاف "إن الثورة الإسلامية في إيران هي بلا شك ظاهرة ناشئة في القرن الحالي، وإنها ثورة مثالية وإسلامية وعالمية وفريدة من نوعها في العالم الإسلامي قادها شخص مثل الإمام الخميني، هذا القائد التاريخي، من أجل مواجهة هيمنة القوى العظمى في الشرق والغرب، ودعا الدول الإسلامية إلى إعادة مقاربة القيم الإسلامية، واعتبر الثورة ، من خلال إقامة علاقة مباشرة بين الثورة والإيديولوجيا، شرطًا ضروريًا للثورة وتحقيق المُثُل الإلهية، وبهذه الطريقة، بالإضافة إلى سعيه لحكم المُثُل والقيم الدينية، لم يدخر جهداً في إدراك الجوانب الليبرالية والاستقلالية".
وردا على سؤال حول سبب اختراق أيديولوجية الثورة الإسلامية الإيرانية لقلوب دول المنطقة والعالم، أكد وزير الخارجية اليمني هشام شرف: أن أيديولوجية الثورة الإسلامية الإيرانية هي رفع مكانة الإسلام.
وقال وزير الخارجية اليمني: "كما أن إيديولوجية الثورة الإسلامية الإيرانية تؤكد السعي لبناء دولة قوية تعمل باستقلالية في قراراتها الوطنية وتحيا بكرامة".
وقال إن "فكر وإيديولوجية الثورة الإسلامية الإيرانية وفروعها هي طريق لقلوب حرة ترفض الاستعمار وتتوق إلى تقوية أسس الدول التي تدعمه، وهم شعوبهم ويحترمون سيادتهم".