الصفحة الرئيسية
0
الأحد 13 شباط 2022 ساعة 21:05

وزير خارجية اليمن لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية الإيرانية ركزت على تحرير الأمم من القوى القمعية والمعتدية

وزير خارجية اليمن لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية الإيرانية ركزت على تحرير الأمم من القوى القمعية والمعتدية
وقال هشام شرف في حوار مع موقع "إسلام تايمز" بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، "أيديولوجية الثورة الإسلامية الإيرانية تؤكد على تحرير الأمم من نفوذ القوى الجائرة والمعتدية وتحقيق الانتصارات التي تفيد الأمة وتخدم الأمة، ولكن أيضا من التغلب على عقبات الخوف والسعي".

وأضاف "إن الثورة الإسلامية في إيران هي بلا شك ظاهرة ناشئة في القرن الحالي، وإنها ثورة مثالية وإسلامية وعالمية وفريدة من نوعها في العالم الإسلامي قادها شخص مثل الإمام الخميني، هذا القائد التاريخي، من أجل مواجهة هيمنة القوى العظمى في الشرق والغرب، ودعا الدول الإسلامية إلى إعادة مقاربة القيم الإسلامية، واعتبر الثورة ، من خلال إقامة علاقة مباشرة بين الثورة والإيديولوجيا، شرطًا ضروريًا للثورة وتحقيق المُثُل الإلهية، وبهذه الطريقة، بالإضافة إلى سعيه لحكم المُثُل والقيم الدينية، لم يدخر جهداً في إدراك الجوانب الليبرالية والاستقلالية".

وردا على سؤال حول سبب اختراق أيديولوجية الثورة الإسلامية الإيرانية لقلوب دول المنطقة والعالم، أكد وزير الخارجية اليمني هشام شرف: أن أيديولوجية الثورة الإسلامية الإيرانية هي رفع مكانة الإسلام.

وقال وزير الخارجية اليمني: "كما أن إيديولوجية الثورة الإسلامية الإيرانية تؤكد السعي لبناء دولة قوية تعمل باستقلالية في قراراتها الوطنية وتحيا بكرامة".
 وقال إن "فكر وإيديولوجية الثورة الإسلامية الإيرانية وفروعها هي طريق لقلوب حرة ترفض الاستعمار وتتوق إلى تقوية أسس الدول التي تدعمه، وهم شعوبهم ويحترمون سيادتهم".
رقم : 978805
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الثورة الإسلامية في إيران أيقظت الدول للتخلص من الاستعمار
الثورة الإسلامية في إيران أيقظت الدول للتخلص من الاستعمار
وزير خارجية اليمن لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية الإيرانية ركزت على تحرير الأمم من القوى القمعية والمعتدية
وزير خارجية اليمن لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية الإيرانية ركزت على تحرير الأمم من القوى القمعية والمعتدية
13 شباط 2022
غازي حنينة: الإمام الخميني سخر طاقات ايران خدمة للشعوب المستضعفة في العالم أجمع
غازي حنينة: الإمام الخميني سخر طاقات ايران خدمة للشعوب المستضعفة في العالم أجمع
13 شباط 2022
الشیخ خالد الملا: إيران وقفت إلى جانب المسلمين أكثر من غيرها
الشیخ خالد الملا: إيران وقفت إلى جانب المسلمين أكثر من غيرها
13 شباط 2022
مواقف السيد آية الله خامنئي لها تأثير واضح على دعم فصائل المقاومة في العراق
مواقف السيد آية الله خامنئي لها تأثير واضح على دعم فصائل المقاومة في العراق
13 شباط 2022
برلماني لبناني لـ "إسلام تايمز": الثورة الإسلامية الإيرانية قدمت نموذجاً شعبياً للإطاحة بالطاغوت
برلماني لبناني لـ "إسلام تايمز": الثورة الإسلامية الإيرانية قدمت نموذجاً شعبياً للإطاحة بالطاغوت
13 شباط 2022
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": إيران بعد الثورة الإسلامية أصبحت دولة قوية جداً في العالم
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": إيران بعد الثورة الإسلامية أصبحت دولة قوية جداً في العالم
13 شباط 2022
رئيسي: لاينبغي ان ننسى درس المقاومة وذكرى الشهداء والمضحين
رئيسي: لاينبغي ان ننسى درس المقاومة وذكرى الشهداء والمضحين
12 شباط 2022
علماء البحرين: نقف مع الشعب اليمني المظلوم كما نقف مع الشعب الفلسطيني
علماء البحرين: نقف مع الشعب اليمني المظلوم كما نقف مع الشعب الفلسطيني
12 شباط 2022
كبير المفاوضين الايرانين يجري مشاورات مع رئيس الوفد الروسي
كبير المفاوضين الايرانين يجري مشاورات مع رئيس الوفد الروسي
12 شباط 2022
العميد شكارجي: العدو يسعى لضرب الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة
العميد شكارجي: العدو يسعى لضرب الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة
12 شباط 2022
شمخاني: الحفاظ على قدرات ايران النووية السلمية لن تستبعد عن الطاولة
شمخاني: الحفاظ على قدرات ايران النووية السلمية لن تستبعد عن الطاولة
12 شباط 2022
بيغاسوس..الطفل الصهيوني غير الشرعي الذي صرع الصهاينة نفسهم
بيغاسوس..الطفل الصهيوني غير الشرعي الذي صرع الصهاينة نفسهم
12 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
غازي حنينة: الإمام الخميني سخر طاقات ايران خدمة للشعوب المستضعفة في العالم أجمع
آية الله نوري همداني: الثورة الإسلامية لا تبلى وهي باقية حتى ظهور إمام العصر(عج)
في ذكرى انتصارها الـ 43 .. انجازات الثورة الاسلامية في سطور
معادلات المنطقة والعالم قبل الثورة الإسلامية الإيرانية وبعدها