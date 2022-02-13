خاص (إسلام تايمز) - أكد هشام شرف، وزير الخارجية في "حكومة الإنقاذ الوطنية" في اليمن، إن الثورة الإسلامية الإيرانية التي قادها الإمام السيد روح الله الخميني (قدس سره) عام 1979، ركزت على أيديولوجية تحرير الأمم من تأثير القوى القمعية والمعتدية.