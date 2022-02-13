الثورة الإسلامية في إيران أيقظت الدول للتخلص من الاستعمار

خاص (إسلام تايمز) - قال رئيس المؤتمر الوطني العام للكرد الفيليين في العراق، طارق المندلاوي، إن الثورة الإسلامية في إيران أيقظت دولاً أخرى للتخلص من هيمنة الاستعمار، لافتاً إلى الثورة الإسلامية الإيرانية هي ملجأ للمضطهدين في جميع أنحاء العالم