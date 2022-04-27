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الأربعاء 27 نيسان 2022 ساعة 22:47
في مقابلة مع موقع "إسلام تايمز" بمناسبة يوم القدس العالمي

خالد الملا: قيادة المقاومة زرعت بذوراً لمقاومة الاحتلال الصيهوني

خالد الملا: قيادة المقاومة زرعت بذوراً لمقاومة الاحتلال الصيهوني
وقال الشيخ خالد الملا في مقابلة مع موقع "إسلام تايمز" بمناسبة يوم القدس العالمي، "نحن نرى مستقبل فسلطين هو المستقبل الباقي، صحيح نحن فقدنا المقاومة مثل الشيخ أحمد ياسين ورمضان عبد الله شلح، وعبد العزيز الرنتيسي، والحاج عماد مغنية والحاج الكبير القائد قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس".

وأضاف "نعم فقدنا هذه الايقونات الذين كانوا يمثلون المقاومة، ولكن الذين يفرحنا أن هؤلاء القيادات زرعوا بذوراً للتصدي لمقاومة المحتل ومشاريع الاستكبار العالمي".

وتابع "اليوم الذين يتصدون لمشاريع الاستكبار هو أبناء الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وعماد مغنية وأبناء الرنتيسي وشلح وغيرهم من هؤلاء المجاهدين، وأبناء السيد علي خامنئي وأبناء كل حر يؤمن بالاستقلالية والحق الشرعي والتاريخي والقانوني للأمة والدين، نعم ماتوا واستشهد هؤلاء القادة، واليوم ابنائهم يتصدون".

وختم رئيس جماعة علماء العراق قوله إن "اليوم السيد حسن نصر الله هذا المقاوم الكبير الذي ضحى بالغالي والنفيس وقدمه ابنه شهيداً في سبيل الله وفلسطين والمقاومة، اليوم السيد حسن نصر الله بكل ما يقابله من عداوة وشراسة من الأعداء، لكنه يقف كالجبل الصامد ومن خلفه كل أبناء المقاومة".
رقم : 991440
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