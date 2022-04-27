خالد الملا: قيادة المقاومة زرعت بذوراً لمقاومة الاحتلال الصيهوني

إسلام تايمز - أكد رئيس جماعة علماء العراق فضيلة الشيخ خالد الملا، إن قيادة المقاومة من بينهم المجاهد الشهيد القائد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وغيرهم زرعوا بذورا لمقاومة الاحتلال الصهيوني ومواجهة الاستكبار العالمي.