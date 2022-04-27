الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 27 نيسان 2022 ساعة 22:57
أجرت الحوار الزميلة معصومة فروزان

قيادي بحركة حماس لـ"إسلام تايمز": خيار السلام مع العدو أثبت فشله

قيادي بحركة حماس لـ"إسلام تايمز": خيار السلام مع العدو أثبت فشله
وقال المصري في مقابلة مع موقع "إسلام تايمز"، عن تقييمه لموقف استراتيجية المقاومة، "لا شك أن الشعب الفلسطيني كفر بمشروع التسوية للمساومات".

وأضاف "ربما راهن البعض على أن خيار السلام مع العدو الصهيوني يمكن أن يجدي نفعاً، لكن التجربة أثبتت فشل هذا الخيار وأنه وهم وسراب ولم يجلب للقضية الفلسطينية إلا الدمار".

وشدد المصري على أن "ثقافة المقاومة هي الثقافة الأصيلة لشعبنا، وهذه الثقافة لم تقتصر على غزة أو الفضية الغربية بل انتشرت في ربوع أبناء الشعب الفلسطيني، والدليل على ذلك والمسيرات الداعمة لحقوق شعبنا والرافضة لجرائم العدو والمؤيدة للمقاومة الفلسطينية التي شهدتها الكثير من المدن داخل أراضي 48 وكذلك عمليات المقاومة النوعية التي خرجت من القدس ومناطق 48".

ولفت القيادي في حركة حماس إلى أن "الإجراءات الأخيرة للمقاومة أثبتت أن الجيل الصاعد أنما يؤمن بخيار المقاومة خيار أصيل".

وأوضح المصري على أن "المقاومة استطاعت توحيد الشعب الفلسطيني والدليل على ذلك هي معركة سيف القدس الذي انتفض جميع أبناء شعبنا ضد الاحتلال الصهيوني".
 
رقم : 991445
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": التطبيع أظهر الخبيث من الطيب 
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": التطبيع أظهر الخبيث من الطيب 
قيادي بحركة حماس لـ"إسلام تايمز": خيار السلام مع العدو أثبت فشله
قيادي بحركة حماس لـ"إسلام تايمز": خيار السلام مع العدو أثبت فشله
27 نيسان 2022
خالد الملا: قيادة المقاومة زرعت بذوراً لمقاومة الاحتلال الصيهوني
خالد الملا: قيادة المقاومة زرعت بذوراً لمقاومة الاحتلال الصيهوني
27 نيسان 2022
الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا
الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا
27 نيسان 2022
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
27 نيسان 2022
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
د. حسين أمير عبداللهيان وزير الشؤون الخارجية الإيرانية
27 نيسان 2022
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
27 نيسان 2022
القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن.. هل يتوقف الاحتلال عن الانتهاكات؟
القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن.. هل يتوقف الاحتلال عن الانتهاكات؟
27 نيسان 2022
بالفيديو...الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق
بالفيديو...الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق
27 نيسان 2022
آية الله عيسى قاسم: شعب البحرين في طليعة المحافظين على يوم القدس العالمي
آية الله عيسى قاسم: شعب البحرين في طليعة المحافظين على يوم القدس العالمي
26 نيسان 2022
السيد الخامنئي: يوم القدس هذا العام يختلف عن السنوات الأخرى
السيد الخامنئي: يوم القدس هذا العام يختلف عن السنوات الأخرى
26 نيسان 2022
قائد الثورة: أمريكا اصبحت أضعف سياسيا واقتصاديا مما كانت عليه قبل 20 عاما
قائد الثورة: أمريكا اصبحت أضعف سياسيا واقتصاديا مما كانت عليه قبل 20 عاما
26 نيسان 2022
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
26 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع