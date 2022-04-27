وقال المصري في مقابلة مع موقع "إسلام تايمز
"، عن تقييمه لموقف استراتيجية المقاومة، "لا شك أن الشعب الفلسطيني كفر بمشروع التسوية للمساومات".
وأضاف "ربما راهن البعض على أن خيار السلام مع العدو الصهيوني يمكن أن يجدي نفعاً، لكن التجربة أثبتت فشل هذا الخيار وأنه وهم وسراب ولم يجلب للقضية الفلسطينية إلا الدمار".
وشدد المصري على أن "ثقافة المقاومة هي الثقافة الأصيلة لشعبنا، وهذه الثقافة لم تقتصر على غزة أو الفضية الغربية بل انتشرت في ربوع أبناء الشعب الفلسطيني، والدليل على ذلك والمسيرات الداعمة لحقوق شعبنا والرافضة لجرائم العدو والمؤيدة للمقاومة الفلسطينية التي شهدتها الكثير من المدن داخل أراضي 48 وكذلك عمليات المقاومة النوعية التي خرجت من القدس ومناطق 48".
ولفت القيادي في حركة حماس إلى أن "الإجراءات الأخيرة للمقاومة أثبتت أن الجيل الصاعد أنما يؤمن بخيار المقاومة خيار أصيل".
وأوضح المصري على أن "المقاومة استطاعت توحيد الشعب الفلسطيني والدليل على ذلك هي معركة سيف القدس الذي انتفض جميع أبناء شعبنا ضد الاحتلال الصهيوني".