خاص (إسلام تايمز) - قال الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة في لبنان، إن خروج هؤلاء من الصف الإسلامي المقاوم هو خدمة للمقاومة حتى يظهر الخبيث من الطبيب.