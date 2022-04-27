الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 27 نيسان 2022 ساعة 23:16
أجرت الحوار الزميلة معصومة فروزان

الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": التطبيع أظهر الخبيث من الطيب 

الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": التطبيع أظهر الخبيث من الطيب 
وأوضح الشيخ ماهر حمود في مقابلة موقع "إسلام تايمز"، بشأن استراتيجية المقاومة في غرة، "لا شك استفادة المقاومة من فكرة يوم القدس ولكن حقيقة هناك دوافع محلية ولقد رأينا ذلك في عام 1978 عندما انطلقت الانتفاضة الأولى التي كان سببها التخلف العربي بشكل عام والضغط العام على فلسطين وشعبها".

وأضاف "المهم لا شك أن المقاومة نفذت وحققت انجازات عظيمة في المنطقة على كل الصعد وفي الضفة الغربية كما في غزة كما في داخل الكيان الصهيوني وفي كل مكان".

وشدد الشيخ حمود على أن "اخفاقات العدو بسبب المقاومة أظهرت أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، وإن الكيان الصهيوني كان يظهر على أن قوة لا تقهر وأن لديها جيش يتسطيع تحقيق جميع أهدافه، وذلك قبل إنطلاق المقاومة".

وأوضح "لكن الكيان الصهيوني كان يتصور أن خصومه كانوا ضعفاء ولم يتخذوا العدة المطلوبة للمواجهة، ولكن عندما اتخذ فريقاً في لبنان للمواجهة والمقاومة مع الصيهانة استطاع أن يظهر الكيان على حقيقته الضعيفة".

وتابع "لقد استطاع السيد حسن نصر الله أن يقول ويقسم أن اسرائيل أوهن من بيت العنكبوت والمقاومة استطاعت تحطيم الوهم الصهيوني الذي ضخمته وسائل الإعلام الغربية وضخمه التخلف العربي".

وفيما يتعلق بالمطبعين، أجاب الشيخ ماهر حمود "بالنسبة للمطبيعين أنهم لن يؤخروا شيئاً، وخروج هؤلاء من الصف الاسلامي المقاوم هو خدمة للمقاومة حتى يظهر الخبيث من الطيب وحتى لا تختلط الشعارات الكاذبة بالشعارات الصادقة والصحيحة".

وتابع "وبالتالي خروج المطبيعين مقدمة وليس تثبيطاً للهمم وإنهم لن يحصدوا شيئاً من هذا التطبيع بل سيؤول بهم الأمر الى المزيد من الذل والهوان والأيام سوف تبثت ذلك".

وأضاف "أن اسرائيل لن تخدم الدول المطبعة بشيء بل تستفيد منهم وتتخلى عنهم عندما تنتهي مصلحتها".
 
رقم : 991448
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": التطبيع أظهر الخبيث من الطيب 
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": التطبيع أظهر الخبيث من الطيب 
قيادي بحركة حماس لـ"إسلام تايمز": خيار السلام مع العدو أثبت فشله
قيادي بحركة حماس لـ"إسلام تايمز": خيار السلام مع العدو أثبت فشله
27 نيسان 2022
خالد الملا: قيادة المقاومة زرعت بذوراً لمقاومة الاحتلال الصيهوني
خالد الملا: قيادة المقاومة زرعت بذوراً لمقاومة الاحتلال الصيهوني
27 نيسان 2022
الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا
الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا
27 نيسان 2022
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
27 نيسان 2022
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
د. حسين أمير عبداللهيان وزير الشؤون الخارجية الإيرانية
27 نيسان 2022
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
27 نيسان 2022
القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن.. هل يتوقف الاحتلال عن الانتهاكات؟
القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن.. هل يتوقف الاحتلال عن الانتهاكات؟
27 نيسان 2022
بالفيديو...الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق
بالفيديو...الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق
27 نيسان 2022
آية الله عيسى قاسم: شعب البحرين في طليعة المحافظين على يوم القدس العالمي
آية الله عيسى قاسم: شعب البحرين في طليعة المحافظين على يوم القدس العالمي
26 نيسان 2022
السيد الخامنئي: يوم القدس هذا العام يختلف عن السنوات الأخرى
السيد الخامنئي: يوم القدس هذا العام يختلف عن السنوات الأخرى
26 نيسان 2022
قائد الثورة: أمريكا اصبحت أضعف سياسيا واقتصاديا مما كانت عليه قبل 20 عاما
قائد الثورة: أمريكا اصبحت أضعف سياسيا واقتصاديا مما كانت عليه قبل 20 عاما
26 نيسان 2022
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
26 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع