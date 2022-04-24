كاريكاتير مستوحى من كلام السید خامنئي حول العدوان السعودي على اليمن

وأورد الموقع مقطعا من كلام آية الله خامنئي:



ليس من الفخر لبلدٍ مسلمٍ أن يقول عنه الرئيس الأمريكي علناً: «إننا ننظر إلى البقرة الحلوب»! الرئيس الأمريكي قال هذا الكلام. قال إننا ننظر إلى السعوديين على أنهم بقرة حلوب. فهل هناك ذلٌّ أسوأ من هذا لدولةٍ ولشعبٍ ما؟ يأخذون أموالها ثم يخاطبونها أنها بقرة حلوب ويهينوننها!



في قضيّة اليمن لديّ كلمة نُصح أوجّهها إلى السادة السعوديّين، وهي حقّاً نابعةٌ من النصح ونيّات خيّرة: لماذا تواصلون حرباً توقنون بأنّكم لن تنتصروا فيها؟ أصلاً، هل هناك احتمالٌ أن تنتصر السعودية في حرب اليمن؟ الاحتمال معدومٌ أيضاً... حسناً، فلماذا تستمر حربٌ لا يوجد فيها احتمال لتحقيق النّصر؟ اعثروا على سبيل تُخرجون به أنفسكم من هذه الحرب.