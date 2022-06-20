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الاثنين 20 حزيران 2022 ساعة 11:35

اميركا تفتح النار على نفسها بشأن ملف اغتيال قادة النصر

اميركا تفتح النار على نفسها بشأن ملف اغتيال قادة النصر
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان “اميركا تفتعل الازمات داخل العراق وعمليات الاغتيال التي تتم من خلال اذرع داخلية، لافتا الى أهمية المجيء بحكومة قوية قادرة على حفظ الامن القومي والوقوف بوجه اي اعتداء خارجي”.

من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح عدي الخدران لـ /ألمعلومة/، ان “الجهات المسؤولة بإمكانها الوصول الى الأسماء المتورطة بجريمة اغتيال قادة النصر من خلال مراجعة وتدقيق الأسماء الداخلة والخارجة الى مطار بغداد، خصوصا بعد ثبوت تدخل المخابرات الأميركية وعملائها بجريمة اغتيال قادة النصر”.

من جهة أخرى، اكد النائب عن الاطار التنسيقي رفيق هاشم لـ /ألمعلومة/، ان “هناك تحرك نيابي من اجل فتح ملف التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر في مطار بغداد بعد ماكشفه بومبيو من تفاصيل تتعلق بالجريمة الأميركية، وبالتالي فان التحرك يجري من اجل كشف المتورطين وتقديمهم للقضاء”.
مصدر : وكالات
رقم : 1000176
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