الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 حزيران 2022 ساعة 11:40

تونس.. الدستوري الحر يدعو حكومة بودن للاستقالة

تونس.. الدستوري الحر يدعو حكومة بودن للاستقالة
وأوضح الدستوري الحر أن هذا المطلب يأتي تبعا لتواصل سياسة الهروب إلى الأمام التي يمارسها الحاكم المفتقد للشرعية والمشروعية من خلال المضي قدما في الخرق الجسيم للتشريعات الوطنية والدولية الملزمة للبلاد التونسية وصل إلى حد خرق مراسيمه وأوامره التي يصدرها بنفسه ولا يطبقها وهو ما ينبئ بانهيار مفهوم دولة القانون والمؤسسات،

كما أعلن الدستوري الحر عدم اعترافه بأي التزامات مالية أو قروض إضافية ملزمة للأجيال القادمة، تبرم بين الحكومة الحالية والمؤسسات الدولية المالية المانحة وعدم الاعتراف بأي مفاوضات أو اتفاقيات أو التزامات في حق الشعب التونسي، مبرمة مع أي حكومة معينة خلال هذه الفترة الاستثنائية بأي طريقة كانت مهما كانت تركيبتها أو الأسماء المكونة لها أو التوافقات الكرتونية المعتمدة لتشكيلها أو الإرادة الخارجية الداعمة لها.

من جهة أخرى دعا الدستوري الحر الإتحاد العام التونسي للشغل إلى عدم الإمضاء على أي اتفاق يتضمن التزامات مالية في حق التونسيين تبرمه الحكومة الحالية غير الشرعية أو أي حكومة أخرى معينة خارج قواعد الشرعية وتهيب به لعدم الموافقة على أي برامج مسقطة وغير مدروسة ولم تناقش صلب المؤسسات الدستورية المنتخبة وتتضمن إجراءات موجعة للشعب التونسي ومضرة بقدرته الشرائية ومجحفة بحقوقه الاجتماعية المكتسبة.
مصدر : وكالات
رقم : 1000180
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
على مقربة من ملايين الجائعين.. أميركا تنهب الثروات السوريّة
على مقربة من ملايين الجائعين.. أميركا تنهب الثروات السوريّة
نظرة على العلاقات التركمانية الإيرانية
نظرة على العلاقات التركمانية الإيرانية
20 حزيران 2022
"بومبيو" يوجه الاتهامات لإيران ليرضي السعوديين.. البلاغة الأمريكية مقابل حفنة من الدولارات
"بومبيو" يوجه الاتهامات لإيران ليرضي السعوديين.. البلاغة الأمريكية مقابل حفنة من الدولارات
20 حزيران 2022
53 خرقاً سعودياً جديداً للهدنة الأممية خلال 24 ساعة
53 خرقاً سعودياً جديداً للهدنة الأممية خلال 24 ساعة
20 حزيران 2022
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
18 حزيران 2022
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟
18 حزيران 2022
الإرادة الحازمة لطهران وإسلام أباد لتطوير التعاون الاقتصادي
الإرادة الحازمة لطهران وإسلام أباد لتطوير التعاون الاقتصادي
18 حزيران 2022
15 عاماً على حصار غزة ..النتائج والتداعيات
15 عاماً على حصار غزة ..النتائج والتداعيات
18 حزيران 2022
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
17 حزيران 2022
العمليات النفسية الإسرائيلية للهروب من انتقام إيران
العمليات النفسية الإسرائيلية للهروب من انتقام إيران
17 حزيران 2022
ما هي حقيقة مسلسل مواقف وزير الخارجية العراقي المعادية لإيران؟
ما هي حقيقة مسلسل مواقف وزير الخارجية العراقي المعادية لإيران؟
17 حزيران 2022
المبعوث الأممي يقدم مقترحاً لإعادة فتح الطرق في اليمن
المبعوث الأممي يقدم مقترحاً لإعادة فتح الطرق في اليمن
17 حزيران 2022
مسؤول ايراني يؤكد أن الحظر الأميركي لن يؤثر على بيع البتروكيماويات
مسؤول ايراني يؤكد أن الحظر الأميركي لن يؤثر على بيع البتروكيماويات
17 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
على مقربة من ملايين الجائعين.. أميركا تنهب الثروات السوريّة
"بومبيو" يوجه الاتهامات لإيران ليرضي السعوديين.. البلاغة الأمريكية مقابل حفنة من الدولارات
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟