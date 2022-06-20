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الاثنين 20 حزيران 2022 ساعة 13:28

الصحة الايرانية: 3 وفيات و231 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 3 وفيات و231 إصابة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 234 ألفا و 988 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 43 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 278 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي7 ملايين و 60 ألفا و 622 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 3 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 366 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 610 آلاف و 844 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 953 ألفا و 12 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 677 ألفا و 502 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 150 مليونا و 241 ألفا و 358 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 519 ألفا و 301 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) أو الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 106 مدن في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 342 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
رقم : 1000196
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