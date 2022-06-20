الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 حزيران 2022 ساعة 13:30

البرهان: علاقتنا مع "إسرائيل" لم تنقطع

البرهان: علاقتنا مع "إسرائيل" لم تنقطع
وقال البرهان في حوار مع قناة "الحرة" الامريكية ردا على سؤال عن إمكانية عودة المفاوضات والعلاقات مع الكيان "الإسرائيلي"، إن تلك العلاقات "لم تنقطع حتى نقول إنها ستعود".

وفي وقت سابق، صرح البرهان بأنه تجرأ على كسر طوق لاءات قمة الخرطوم الثلاث أمام تل أبيب وعزا ذلك إلى تقديم مصلحة بلاده وشعبه في ظل متغيرات الأحداث، حسب قوله.

وحول تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة، قال البرهان إن البعثة لديها واجبات محددة، وطالبها بالالتزام، فيما أكد تأييده للحوار الوطني برعاية الآلية الثلاثية، مشيراً إلى أن مصلحة السودان هو من تقوده للتعامل مع البعثات الأممية.

من ناحية اخرى، شن البرهان هجوماً على المتظاهرين، بأنهم هم من انتهكوا السلمية وقاموا بمهاجمة المقار الحكومية والشرطية، في حين أن أجهزة الأمن لديها تعليمات بعدم مهاجمة أي شخص ولا تعترض المتظاهرين السلميين، كما أن لديها تعليمات بأن تحافظ على ممتلكات الدولة، مؤكداً أن المكون العسكري لم يقتل المتظاهرين.

وحول المتهمين بقتل المتظاهرين، قال: «هناك شخصيات متهمة بقتل المتظاهرين تحت قبضة الشرطة وننتظر تقارير العدالة»، مؤكداً أن مجلس السيادة لا يتدخل في أحكام القضاء، نافياً الاتهامات ضد قوات الجيش بأنها: «غير جادة بإنهاء الانتهاكات ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل بعضهم»، قائلاً إن «هذه الاتهامات لا تخرج عن الكيد السياسي».

كما دعا القوى السياسية والوطنية للجلوس والتفاوض وذكر أن معوقات الترتيبات الأمنية اقتصادية، والتوافق السياسي سيخرج البلاد من الأزمات، لافتاً إلى أن الحوار مع قوى «الحرية والتغيير»، بغرض حل أي مشكلة من خلال التفاوض.

وأكد الفريق البرهان، أنه لا يوجد سيناريو مطروح حتى الآن لعودة الجيش لثكناته، حيث إن الأمر متعلق بالتوافق، مشدداً على أنه لن يسمح بحدوث انقلاب عسكري، لإيمانه بانتقال البلاد إلى وضع مسار الانتقال الصحيح.
مصدر : وكالات
رقم : 1000198
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
على مقربة من ملايين الجائعين.. أميركا تنهب الثروات السوريّة
على مقربة من ملايين الجائعين.. أميركا تنهب الثروات السوريّة
نظرة على العلاقات التركمانية الإيرانية
نظرة على العلاقات التركمانية الإيرانية
20 حزيران 2022
"بومبيو" يوجه الاتهامات لإيران ليرضي السعوديين.. البلاغة الأمريكية مقابل حفنة من الدولارات
"بومبيو" يوجه الاتهامات لإيران ليرضي السعوديين.. البلاغة الأمريكية مقابل حفنة من الدولارات
20 حزيران 2022
53 خرقاً سعودياً جديداً للهدنة الأممية خلال 24 ساعة
53 خرقاً سعودياً جديداً للهدنة الأممية خلال 24 ساعة
20 حزيران 2022
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
18 حزيران 2022
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟
18 حزيران 2022
الإرادة الحازمة لطهران وإسلام أباد لتطوير التعاون الاقتصادي
الإرادة الحازمة لطهران وإسلام أباد لتطوير التعاون الاقتصادي
18 حزيران 2022
15 عاماً على حصار غزة ..النتائج والتداعيات
15 عاماً على حصار غزة ..النتائج والتداعيات
18 حزيران 2022
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
17 حزيران 2022
العمليات النفسية الإسرائيلية للهروب من انتقام إيران
العمليات النفسية الإسرائيلية للهروب من انتقام إيران
17 حزيران 2022
ما هي حقيقة مسلسل مواقف وزير الخارجية العراقي المعادية لإيران؟
ما هي حقيقة مسلسل مواقف وزير الخارجية العراقي المعادية لإيران؟
17 حزيران 2022
المبعوث الأممي يقدم مقترحاً لإعادة فتح الطرق في اليمن
المبعوث الأممي يقدم مقترحاً لإعادة فتح الطرق في اليمن
17 حزيران 2022
مسؤول ايراني يؤكد أن الحظر الأميركي لن يؤثر على بيع البتروكيماويات
مسؤول ايراني يؤكد أن الحظر الأميركي لن يؤثر على بيع البتروكيماويات
17 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
على مقربة من ملايين الجائعين.. أميركا تنهب الثروات السوريّة
"بومبيو" يوجه الاتهامات لإيران ليرضي السعوديين.. البلاغة الأمريكية مقابل حفنة من الدولارات
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟