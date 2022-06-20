رئيس أوزبكستان يقترح إجراء استفتاء حول الدستور

في وقت سابق، طرح ميرضيائيف مبادرة لتحديث الدستور بحلول كانون الاول/ديسمبر 2022.



في نهاية أيار/مايو، شكل البرلمان لجنة دستورية لصياغة تعديلات على الدستور، ومن المقرر ان يعقد رئيس أوزبكستان اليوم الاثنين اجتماعا مع أعضاء لجنة تعديل الدستور.



وقال ميرضيائيف: "أعتقد أننا إذا أجرينا إصلاح الدستور من خلال استفتاء، معتمدين على رأي مواطنينا وتأييدهم، فستكون هذه إرادة شعبنا – وسيكون ذلك دستور شعبي حقيقي".



وأشار رئيس أوزبكستان إلى أن إجراء الاستفتاء، يتوافق مع مبدأ "الشعب هو المصدر الوحيد للدستور".



وأضاف الرئيس: "عندئذ سيكون بمقدور كل مواطن لدينا أن يقول بفخر: دستور أوزبكستان الجديد هو دستوري".



تم اعتماد دستور أوزبكستان في 8 ديسمبر 1992 في جلسة للمجلس الأعلى للجمهورية. منذ ذلك الحين، تم تعديل القانون الأساس للبلاد 15 مرة.