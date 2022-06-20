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الاثنين 20 حزيران 2022 ساعة 14:34

قاليباف يدعو لتعزيز العلاقات مع كرواتيا

قاليباف يدعو لتعزيز العلاقات مع كرواتيا
وقال قاليباف لدى استقباله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكرواتية الايرانية "زلاتكو حسن بيكوفيتش"في طهران ان هذه الزيارة تؤثر ايجابا على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، كما قدم تهانيه بمناسبة الذكرى الـ 30 لاقامة العلاقات الرسمية بين ايران وكرواتيا مبديا أمله في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

واضاف قاليباف ان البلدين عرفا اصدقائهما في الايام العصيبة مشيرا الى ان الحرب في البلقان قد أدت الى تقارب البلدين مؤكدا ضرورة الحفاظ على تجذر العلاقات وكذلك ترسيخها في اذهان الحكومات والشعوب.

واشار قاليباف الى المفاوضات الجارية حول العودة الى الاتفاق النووي قائلا ان التناقضات الاميركية بين التصريحات والاداء تمنع وصول المفاوضات الى النتيجة المرجوة.

من جانبه شدد بيكوفيتش على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل دور القطاع الخاص للبلدين في العلاقات الاقتصادية واهمية تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 1000208
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