الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 حزيران 2022 ساعة 20:08

وزير الاتصالات : سنحقق وعد رئيس الجمهورية بتدشين الحكومة الذكية قبل موعده

وزير الاتصالات : سنحقق وعد رئيس الجمهورية بتدشين الحكومة الذكية قبل موعده
وضمن اعلانه عن انشاء نافذة وطنية لخدمات الحكومة الذكية، كتب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني، عيسى زارع بور، على صفحته في اينستغرام: لقد تحقق وعد رئيس الجمهورية بشأن "الحكومة الذكية" في أقل من سنة من بدء مهام الحكومة الحالية، واكتسى صبغة تنفيذية قبل 8 أشهر من المهلة المحددة في قانون ميزانية العام الايراني الحالي، وذلك من خلال جهود زملائي في منظمة تقنية المعلومات وبالتعاون مع معاونية الشؤون التوظيفية والادارية والأجهزة ذات النافذة الموحدة للخدمات.

وأوضح ان من الآن فصاعدا سيكون بإمكان المواطنين مراجعة "النافذة الوطنية لخدمات الحكومة الذكية" على العنوان my.gov.ir والاستفادة من خدمات الاجهزة التي اتصلت حتى الآن بالنافذة الوطنية، وذلك بفتح قسم "المنظومات الوطنية".

وتابع: ان قرابة 5 بالمائة من الاجهزة التنفيذية الاساسية وعدد من الاجهزة الفرعية قدمت خدماتها عبر هذه النافذة الالكترونية، معربا عن امله بأن نشهد تقديم اقصى الخدمات لجميع الاجهزة الى المواطنين من خلال "النافذة الوطنية لخدمات الحكومة الذكية" بحلول الموعد القانوني المحدد للأجهزة التنفيذية أي في الشهر الاخير من صيف 2022.
رقم : 1000236
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
على مقربة من ملايين الجائعين.. أميركا تنهب الثروات السوريّة
على مقربة من ملايين الجائعين.. أميركا تنهب الثروات السوريّة
نظرة على العلاقات التركمانية الإيرانية
نظرة على العلاقات التركمانية الإيرانية
20 حزيران 2022
"بومبيو" يوجه الاتهامات لإيران ليرضي السعوديين.. البلاغة الأمريكية مقابل حفنة من الدولارات
"بومبيو" يوجه الاتهامات لإيران ليرضي السعوديين.. البلاغة الأمريكية مقابل حفنة من الدولارات
20 حزيران 2022
53 خرقاً سعودياً جديداً للهدنة الأممية خلال 24 ساعة
53 خرقاً سعودياً جديداً للهدنة الأممية خلال 24 ساعة
20 حزيران 2022
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
18 حزيران 2022
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟
18 حزيران 2022
الإرادة الحازمة لطهران وإسلام أباد لتطوير التعاون الاقتصادي
الإرادة الحازمة لطهران وإسلام أباد لتطوير التعاون الاقتصادي
18 حزيران 2022
15 عاماً على حصار غزة ..النتائج والتداعيات
15 عاماً على حصار غزة ..النتائج والتداعيات
18 حزيران 2022
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
17 حزيران 2022
العمليات النفسية الإسرائيلية للهروب من انتقام إيران
العمليات النفسية الإسرائيلية للهروب من انتقام إيران
17 حزيران 2022
ما هي حقيقة مسلسل مواقف وزير الخارجية العراقي المعادية لإيران؟
ما هي حقيقة مسلسل مواقف وزير الخارجية العراقي المعادية لإيران؟
17 حزيران 2022
المبعوث الأممي يقدم مقترحاً لإعادة فتح الطرق في اليمن
المبعوث الأممي يقدم مقترحاً لإعادة فتح الطرق في اليمن
17 حزيران 2022
مسؤول ايراني يؤكد أن الحظر الأميركي لن يؤثر على بيع البتروكيماويات
مسؤول ايراني يؤكد أن الحظر الأميركي لن يؤثر على بيع البتروكيماويات
17 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
على مقربة من ملايين الجائعين.. أميركا تنهب الثروات السوريّة
"بومبيو" يوجه الاتهامات لإيران ليرضي السعوديين.. البلاغة الأمريكية مقابل حفنة من الدولارات
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟