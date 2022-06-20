وزير الاتصالات : سنحقق وعد رئيس الجمهورية بتدشين الحكومة الذكية قبل موعده

وضمن اعلانه عن انشاء نافذة وطنية لخدمات الحكومة الذكية، كتب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني، عيسى زارع بور، على صفحته في اينستغرام: لقد تحقق وعد رئيس الجمهورية بشأن "الحكومة الذكية" في أقل من سنة من بدء مهام الحكومة الحالية، واكتسى صبغة تنفيذية قبل 8 أشهر من المهلة المحددة في قانون ميزانية العام الايراني الحالي، وذلك من خلال جهود زملائي في منظمة تقنية المعلومات وبالتعاون مع معاونية الشؤون التوظيفية والادارية والأجهزة ذات النافذة الموحدة للخدمات.



وأوضح ان من الآن فصاعدا سيكون بإمكان المواطنين مراجعة "النافذة الوطنية لخدمات الحكومة الذكية" على العنوان my.gov.ir والاستفادة من خدمات الاجهزة التي اتصلت حتى الآن بالنافذة الوطنية، وذلك بفتح قسم "المنظومات الوطنية".



وتابع: ان قرابة 5 بالمائة من الاجهزة التنفيذية الاساسية وعدد من الاجهزة الفرعية قدمت خدماتها عبر هذه النافذة الالكترونية، معربا عن امله بأن نشهد تقديم اقصى الخدمات لجميع الاجهزة الى المواطنين من خلال "النافذة الوطنية لخدمات الحكومة الذكية" بحلول الموعد القانوني المحدد للأجهزة التنفيذية أي في الشهر الاخير من صيف 2022.