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الاثنين 20 حزيران 2022 ساعة 21:30

باشاغا يقترح خريطة طريق للتعافي في ليبيا

باشاغا يقترح خريطة طريق للتعافي في ليبيا
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف اليوم (الاثنين)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار البيان إلى أن خريطة الطريق للتعافي تركز على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، حتى يكون الشعب الليبي صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله. وأوضح أن خريطة الطريق تتضمن إحداث منصب «المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين» للعمل على المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للانتخابات بشكل كامل، فضلاً عن ضمان الأمن والازدهار الاقتصادي لليبيا.

وبحسب الخريطة، فإن تحقيق ذلك يستوجب تغييرات في مجالات استقرار الخدمات الأساسية، والشفافية والمساءلة، والمساءلة المالية والاستقرار، والسلامة والأمن، وضمان حق المشاركة في التصويت في الانتخابات للجميع، واستقرار إنتاج النفط، ومحاربة الفساد، ودعم المجتمع الدولي.

وجاءت خريطة باشاغا غداة فشل لجنة المسار الدستوري في الوصول لتوافق تام حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات. كما تأتي خريطة باشاغا قبل يوم من نهاية المدة لاتفاق جنيف الذي وحد السلطة التنفيذية في ليبيا، متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وفي أكثر من مناسبة، طالب باشاغا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة، فيما يصر الدبيبة على عدم التسليم إلا بعد إجراء الانتخابات.

كما أكد الدبيبة في أكثر من مناسبة تمسكه بالسلطة حتى بعد تاريخ 21 يونيو (حزيران)، الذي يصادف نهاية اتفاق جنيف، وهو الأمر الذي يزيد من الغموض الذي بات يكتنف مصير الأجسام السياسية الحالية، وينذر باحتمال عودة البلاد إلى مربع الانقسام السياسي.
مصدر : وكالات
رقم : 1000244
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