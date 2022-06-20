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الاثنين 20 حزيران 2022 ساعة 21:31

وزيرة الخارجية الليبية تؤكد على تمسك حكومة الوحدة بالسلطة

وزيرة الخارجية الليبية تؤكد على تمسك حكومة الوحدة بالسلطة
وقالت، المنقوش، إن “وزارة الخارجية لن تتراجع عن دورها في تعزيز استقرار ليبيا وحكومة الوحدة مستمرة لتعمل على الانتخابات وصولا إلى المصالحة الوطنية الشاملة”. وأضافت، أن هذا ما يعطي الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها وزير الخارجية والفرانكوفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود غاكوسو، في طرابلس.

وقالت المنقوش، أمام الصحفيين، إن حكومة الوحدة تثّمن جهود الوزير في المساهمة في المصالحة الوطنية بتعزيز واستقرار وسيادة ليبيا. وأكدت المنقوش، على تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والكونغو.

وبحث الوزير الكنغولي رفقة وفد من الاتحاد الأفريقي، مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، دعم مشروع المصالحة الوطنية.
مصدر : وكالات
رقم : 1000245
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