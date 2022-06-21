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الثلاثاء 21 حزيران 2022 ساعة 09:57

واشنطن تزعم اقتراب زوارق هجومية ايرانية من سفن حربية أمريكية

واشنطن تزعم اقتراب زوارق هجومية ايرانية من سفن حربية أمريكية
وصرح مسؤول عسكري أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست" بأن "ثلاثة زوارق سريعة هجومية إيرانية اقتربت بشكل خطير من سفينتين أمريكيتين في منطقة الخليج الفارسي".

وزعم هذا المسؤول العسكري الذي لم يذكر اسمه ولا رتبته: "انحرفت القوارب الإيرانية بعد أن أعطت إحدى السفن إشارة تحذير".

ونقلت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية عن هذا المسئول العسكري قوله: "إن سفينة الدورية "يو إس إس سيراكو" من طراز سايكلون وسفينة النقل السريع "يو إس ان إس تشاكتاف" كانتا تعبران مياه الخليج الفارسي واذا بثلاثة زوارق سريعة هجومية ايرانية تقترب من سيراكو.

وبحسب التقرير، اقتربت الزوارق الإيرانية من تشاكتاف لمسافة 47 مترا ، ما دفع السفينة سيراكو الى إطلاق قذيفة تنوير تحذيرية.

وقال الكولونيل جوزيف بوتشينو ، المتحدث باسم القيادة المركزية الامريكية الإرهابية في الشرق الأوسط (سنتكام)، إن "تصرفات البحرية الإيرانية لا تتماشى مع المعايير الدولية للسلوك البحري المهني أو الآمن وتزيد من مخاطر الحسابات الخاطئة والاصطدامات".

واضاف بوتشينو: "ستواصل القوات المركزية عمليات التحليق والملاحة البحرية والعمليات في اي مكان يسمح به القانون الدولي ، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي"، بحسب زعمه.

وكتبت الواشنطن بوست أيضا: "بحسب المسؤولين ، فإن الإجراء اللافت للنظر الذي استمر قرابة الساعة يوم الاثنين ، انتهى بمغادرة الزوارق الإيرانية من المنطقة".
مصدر : وكالات
رقم : 1000328
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