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الثلاثاء 21 حزيران 2022 ساعة 12:49

العراق يعلن دخوله في موجة جديدة من فيروس كورونا

العراق يعلن دخوله في موجة جديدة من فيروس كورونا
وقالت الوزارة في بيان لها إنه "من خلال متابعة فرق الرصد الوبائي لوزارة الصحة لآخر تطورات الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق، لوحظ أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة الحالات الموجبة من الفحوصات الكلية خلال الأيام الماضية، وكذلك زيادة في عدد حالات الرقود في المستشفيات مما يعني دخول العراق في موجة وبائية جديدة".

وأضافت: "حذرنا في وقت سابق وبشكل مستمر من احتمالات حدوث موجات وبائية جديدة أو ظهور متحورات جديدة قائمة ومتوقعة".

وأشارت إلى أن "عودة ارتفاع الإصابات للأسف هو نتيجة حتمية للتهاون في تلقي لقاحات كورونا من قبل شرائح عديدة على الرغم من توفرها في كافة المراكز الصحية في بغداد و المحافظات، وقد أثبتت البحوث والدراسات العلمية الرصينة أن معظم الإصابات والوفيات التي تحدث في دول العالم في الفئات غير الحاصلة على لقاحات مضادة للفيروس، وكذلك ضعف تطبيق إجراءات الوقاية وأهمها ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي وغسل اليدين بشكل متكرر".

وشددت على ضرورة الإسراع في أخذ اللقاحات خصوصا للفئات ذات الاختطار العالي وكذلك وجوب العودة للالتزام بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية.
مصدر : وكالات
رقم : 1000347
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