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الثلاثاء 21 حزيران 2022 ساعة 13:06

اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان بالقاهرة

اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان بالقاهرة
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا التى تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وعقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لقاء ثنائي مع خارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصي، تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما عقد الفريق أول محمد زكي، لقاء ثنائي مع نيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، تناول اللقاء استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وشرق المتوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

أعقب ذلك بدء فعاليات الاجتماع الثلاثي بكلمة افتتاحية للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد خلالها على أهمية دعم سبل التعاون والشراكة بين مصر وقبرص واليونان مما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

مشيدا بالتعاون المثمر الذي تشهده العلاقات المصرية القبرصية اليونانية خلال الآونة الأخيرة مما يدعم توحيد المفاهيم تجاه جميع القضايا التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وأكد وزير الدفاع القبرصي، خلال الإجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين مصر وقبرص واليونان لدعم العلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون، لا سيما في المجال العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل منهما، معربا عن تقديره الكامل للقوات المسلحة المصرية نظرا لما تمثله من قوة عسكرية ذات صقل استراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط.

فيما أشار وزير الدفاع اليوناني، إلى أهمية الاجتماع وما خلص إليه من نتائج تعزز المصالح المشتركة، كما أعرب عن تقديره لدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وعلى هامش الاجتماع تم تنظيم مؤتمرا صحفيا لوزراء دفاع كلا من مصر وقبرص واليونان، وذلك في إطار عرض نتائج الاجتماع وجلسات المباحثات التي تهدف إلى دعم علاقات التعاون العسكرى بما يلبى المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وتضمنت فعاليات المؤتمر استعراض كلا من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وخارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصي، ونيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، للجهود المبذولة بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط. فضلا على تتويج التنسيق العسكري المصري القبرصي اليوناني المشترك بأقصى درجات التفاهم الذي أدى إلى توحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
رقم : 1000348
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