قائد الثورة: ليكن الأساتذة الجامعيون التعبويون طليعيين في جميع المجالات

جاء ذلك في رسالة وجهها سماحته الى اجتماع الاساتذة التعبويين موضحا ان العلم النافع والمتقدم للاساتذة سواء في المواضيع الاستراتيجية والاساسية او في مسائل النقد والتطبيقات يعتبران من الاحتياجات الحتمية والعاجلة للبلاد.



وجاء في الرسالة التي تلاها حجة الاسلام رستمي رئيس مؤسسة ممثل الولي الفقيه في الجامعات في مراسم تخليد يوم تعبئة الاساتذة الجامعيين: احيي الاساتذة التعبويين الجامعيين واوجه لهم التحية في اليوم الوطني للاساتذة التعبويين واخلد ذكرى العالم الشهيد المجاهد مصطفى شمران وباقي الشهداء الجامعيين.



واضاف: ان الظل المبارك للاستاذ الملتزم المؤمن المجاهد على جامعة البلد يعتبر من اكبر النعم الالهية والتي تبعث الامل لسمو وفلاح مستقبل الشعب الايراني، حيث ان العلم النافع والمتقدم لكم سواء في المواضيع الاستراتيجية والاساسية او في مسائل النقد والتطبيقات يعتبران حاجة حتمية وعاجلة لايران.



واكد ان نشاط الاستاذ التعبوي لا يقتصر على التعليم فقط حيث ان التقدم العلمي والتطور في العلم ولغته يمتزجان بالتعليم والاخلاق والتربية النفسية الامر الذي يتطلب همة مزدوجة لاتقان العلوم الحديثة والاجتهاد وانتاج العلم وواجبات اخرى من هذا القبيل الى جانب المسؤوليات الملقاة على عاتق الاستاذ وانتم التعبويون الاعزاء بإمكانكم ان تكونوا سباقين وطليعيين في كل هذه المجالات.