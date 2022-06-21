الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 حزيران 2022 ساعة 15:49

بوتين يعلن دخول صاروخ 'سارمات' الخدمة نهاية العام

بوتين يعلن دخول صاروخ
جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين خلال لقائه مع خريجي الأكاديميات العسكرية في موسكو اليوم الثلاثاء، 21 يونيو.

وتابع بوتين أن الجميع يعرف الظروف الجديدة التي تضع الصعوبات والعراقيل أمام جميع القطاعات في الدولة، ومن بين ذلك الجيش والأسطول الروسيان. إلا أن "الجيش والأسطول سيواصلان مسيرة التنمية والتطور على الرغم من كل هذه الصعوبات والعوائق".

وتم تنفيذ أول إطلاق للصاروخ الباليستي العابر للقارات "سارمات" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك في 20 أبريل الماضي. وتم تنفيذ مهام الإطلاق بالكامل، كما تم تأكيد خصائص التصميم في جميع مراحل رحلة الصاروخ. ووصلت الرؤوس الحربية التدريبية إلى المنطقة المحددة في ساحة تدريب كورا في كامتشاتكا. وفي الوقت الحالي، تستعد وحدة أوجورسكي الصاروخية في إقليم كراسنويارسك لتسليح فوج الصواريخ الرئيسي بالنظام الصاروخي جديد.

وتم توسيع نطاق المعدات القتالية لسارمات، بما في ذلك من حيث عدد الرؤوس الحربية وأنواعها، بما في ذلك المناورة فرط الصوتية. ووفقا للخبراء، فإن صاروخ RS-28 سارمات قادر على توصيل رأس حربية نووية قابلة للانقسام يصل وزنها إلى 10 أطنان إلى أي مكان في العالم.
مصدر : وكالات
رقم : 1000365
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: ليكن الأساتذة الجامعيون التعبويون طليعيين في جميع المجالات
قائد الثورة: ليكن الأساتذة الجامعيون التعبويون طليعيين في جميع المجالات
كيف سيطرت عشيرة آل خليفة على البحرين؟
كيف سيطرت عشيرة آل خليفة على البحرين؟
21 حزيران 2022
كيف تم اختراق شبكة كهرباء الكيان الصهيوني؟
كيف تم اختراق شبكة كهرباء الكيان الصهيوني؟
21 حزيران 2022
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
21 حزيران 2022
على مقربة من ملايين الجائعين.. أميركا تنهب الثروات السوريّة
على مقربة من ملايين الجائعين.. أميركا تنهب الثروات السوريّة
20 حزيران 2022
نظرة على العلاقات التركمانية الإيرانية
نظرة على العلاقات التركمانية الإيرانية
20 حزيران 2022
"بومبيو" يوجه الاتهامات لإيران ليرضي السعوديين.. البلاغة الأمريكية مقابل حفنة من الدولارات
"بومبيو" يوجه الاتهامات لإيران ليرضي السعوديين.. البلاغة الأمريكية مقابل حفنة من الدولارات
20 حزيران 2022
53 خرقاً سعودياً جديداً للهدنة الأممية خلال 24 ساعة
53 خرقاً سعودياً جديداً للهدنة الأممية خلال 24 ساعة
20 حزيران 2022
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
18 حزيران 2022
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟
18 حزيران 2022
الإرادة الحازمة لطهران وإسلام أباد لتطوير التعاون الاقتصادي
الإرادة الحازمة لطهران وإسلام أباد لتطوير التعاون الاقتصادي
18 حزيران 2022
15 عاماً على حصار غزة ..النتائج والتداعيات
15 عاماً على حصار غزة ..النتائج والتداعيات
18 حزيران 2022
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
إيران تواصل إسعاف سوريا بالمشتقات النفطية
17 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيف سيطرت عشيرة آل خليفة على البحرين؟
كيف تم اختراق شبكة كهرباء الكيان الصهيوني؟
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
على مقربة من ملايين الجائعين.. أميركا تنهب الثروات السوريّة