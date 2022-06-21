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الثلاثاء 21 حزيران 2022 ساعة 15:56

اتفاق کابول وطهران حول ضمان حق ايران من مياه هيرمند

اتفاق کابول وطهران حول ضمان حق ايران من مياه هيرمند
ونقلت وسائل الاعلام الافغانية عن مسؤولين في وزارة المياه الافغانية أنه تقرر خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها وفد طالبان الى طهران ضمان حق الماء وفق المعاهدة بين البلدين.

واعلن مسؤول شؤون المياه خارج الاراضي الافغانية انه تم الاتفاق على تاسيس منشآت مشتركة وصناعة الوسائل التي يتم فيها تقييم نسبة المياه، موضحا ان الجانبين اكدا في الاجتماع الاخير الذي عقد في طهران تنفيذ المعاهدة بشكل كامل حيث تستلم ايران المياه في 3 مناطق.

وكانت وزارة الطاقة في حكومة طالبان قد اعلنت انه سيتم قريبا افتتاح سد كمال خان الذي تم تاسيسه لادارة المياه في نهر هيلمند.

وأكدت هذه الوزارة ان الوفد الافغاني ناقش مع الجانب الايراني في الاجتماع الذي عقد بين الجانبين في طهران المشاكل الخاصة بضمان حق ايران من المياه .

وكانت لجنة المياه في حكومة طالبان المؤقته قد اعلنت في وقت سابق ان الوفد الافغاني عقد اجتماعين مع الجانب الايراني وكان آخره الاجتماع الذي عقد في ولاية نيمروز.

في غضون ذلك اكد المتحدث بإسم طالبان «ذبیح‌ الله مجاهد» بخصوص موضوع حق الماء بين بلاده وايران قد تم حله وقال: اذا كان لدى الجانب الافغاني المقدار الكافي من الماء فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية سوف تستفيد منه ايضا.
مصدر : وكالات
رقم : 1000369
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