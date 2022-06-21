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الثلاثاء 21 حزيران 2022 ساعة 15:57

الصحة الإيرانية تسجل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، الى 141 الفا و370 شخصا. وأشارت في تقريرها الى تسجيل 187 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و235 الفا و175 شخصا.

وأضافت أن264 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 60 الف و813 شخصا لغاية الآن.

وما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و528 ألف و538 اشخاص خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

یذكر ان وزارة الصحة اعلنت 30 أیار لأول مرة عن عدم تسجيل وفاة بين المصابين بفيروس كورونا وتصفير الوفيات بعد نحو ثلاث سنوات من تفشي الفيروس.
مصدر : وكالات
رقم : 1000370
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