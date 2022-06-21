الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 حزيران 2022 ساعة 20:36

وزير نفط ايران: نمو بنسبة 40٪ في عائدات بيع المنتجات النفطية

وزير نفط ايران: نمو بنسبة 40٪ في عائدات بيع المنتجات النفطية
وأشار جواد أوجي على هامش اجتماعه مع لجنة التخطيط والميزانية والمحسابات البرلمانية اليوم الثلاثاء إلى ما تناوله الاجتماع وقال إنه جرى خلال هذا الاجتماع، تقديم تقرير عن أداء وزارة النفط على صعيد صادرات مكثفات النفط والمنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية وكذلك عائدات بيع الموارد النفطية في الأشهر الثلاثة الماضية قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد وزير النفط الإيراني أن حجم عائدات مبيعات النفط خلال هذا العام كان إيجابيا للغاية مقارنة بالعام الماضي، وأضاف: إن أداء وزارة النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي حقق زيادة في العائدات بنحو 40٪ وقد جرى العام الماضي تحقيق عائدات بقيمة 12.5 مليار دولار في منظومة نيما من بيع المنتجات البتروكيماوية.

وأكد أوجي: إن عائدات وزارة النفط من بيع النفط ومكثفات النفط والمنتجات وصادرات الغاز والمنتجات البتروكيماوية خلال الأشهر الثلاثه الماضية قد سجلت زيادة بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهذه القضية تعد أمرا جيدا من حيث الحجم والقيمة.
رقم : 1000391
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سلامي: أميركا تسعى للهروب بكرامة من العالم الإسلامي
سلامي: أميركا تسعى للهروب بكرامة من العالم الإسلامي
قائد الثورة: ليكن الأساتذة الجامعيون التعبويون طليعيين في جميع المجالات
قائد الثورة: ليكن الأساتذة الجامعيون التعبويون طليعيين في جميع المجالات
21 حزيران 2022
كيف سيطرت عشيرة آل خليفة على البحرين؟
كيف سيطرت عشيرة آل خليفة على البحرين؟
21 حزيران 2022
كيف تم اختراق شبكة كهرباء الكيان الصهيوني؟
كيف تم اختراق شبكة كهرباء الكيان الصهيوني؟
21 حزيران 2022
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
21 حزيران 2022
على مقربة من ملايين الجائعين.. أميركا تنهب الثروات السوريّة
على مقربة من ملايين الجائعين.. أميركا تنهب الثروات السوريّة
20 حزيران 2022
نظرة على العلاقات التركمانية الإيرانية
نظرة على العلاقات التركمانية الإيرانية
20 حزيران 2022
"بومبيو" يوجه الاتهامات لإيران ليرضي السعوديين.. البلاغة الأمريكية مقابل حفنة من الدولارات
"بومبيو" يوجه الاتهامات لإيران ليرضي السعوديين.. البلاغة الأمريكية مقابل حفنة من الدولارات
20 حزيران 2022
53 خرقاً سعودياً جديداً للهدنة الأممية خلال 24 ساعة
53 خرقاً سعودياً جديداً للهدنة الأممية خلال 24 ساعة
20 حزيران 2022
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
قائد البحرية الايرانية: نوفر الأمن البحري بالتعاون مع دول المنطقة
18 حزيران 2022
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟
هل يمنح بايدن إبن سلمان صك غفران؟
18 حزيران 2022
الإرادة الحازمة لطهران وإسلام أباد لتطوير التعاون الاقتصادي
الإرادة الحازمة لطهران وإسلام أباد لتطوير التعاون الاقتصادي
18 حزيران 2022
15 عاماً على حصار غزة ..النتائج والتداعيات
15 عاماً على حصار غزة ..النتائج والتداعيات
18 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيف سيطرت عشيرة آل خليفة على البحرين؟
كيف تم اختراق شبكة كهرباء الكيان الصهيوني؟
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
على مقربة من ملايين الجائعين.. أميركا تنهب الثروات السوريّة