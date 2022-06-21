وزير نفط ايران: نمو بنسبة 40٪ في عائدات بيع المنتجات النفطية

وأشار جواد أوجي على هامش اجتماعه مع لجنة التخطيط والميزانية والمحسابات البرلمانية اليوم الثلاثاء إلى ما تناوله الاجتماع وقال إنه جرى خلال هذا الاجتماع، تقديم تقرير عن أداء وزارة النفط على صعيد صادرات مكثفات النفط والمنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية وكذلك عائدات بيع الموارد النفطية في الأشهر الثلاثة الماضية قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وأكد وزير النفط الإيراني أن حجم عائدات مبيعات النفط خلال هذا العام كان إيجابيا للغاية مقارنة بالعام الماضي، وأضاف: إن أداء وزارة النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي حقق زيادة في العائدات بنحو 40٪ وقد جرى العام الماضي تحقيق عائدات بقيمة 12.5 مليار دولار في منظومة نيما من بيع المنتجات البتروكيماوية.



وأكد أوجي: إن عائدات وزارة النفط من بيع النفط ومكثفات النفط والمنتجات وصادرات الغاز والمنتجات البتروكيماوية خلال الأشهر الثلاثه الماضية قد سجلت زيادة بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهذه القضية تعد أمرا جيدا من حيث الحجم والقيمة.