العراق.. قيادي في الفتح يوضح رؤية التحالف بشأن الحكومة المقبلة

وقال الحياني ان "نواب الكتلة الصدرية قدموا استقالاتهم من العمل البرلماني وهو قرار نهائي بحسب قرار زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، كما ان البرلمان اصدر بشكل رسمي اوامر ديوانية بقبول الاستقالات".



وأضاف، أن "خطوة البعض في جمع تواقيع لعقد جلسة لأداء البدلاء اليمين الدستورية لعضويتهم في البرلمان هو أمر طبيعي ولا مشاكل فيه لضمان تثبيت عضوياتهم ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها قبل مباشرة مجلس النواب عقد جلساته في الفصل التشريعي المقبل".



وأوضح الحياني، ان "تحالف الفتح متمسك بتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة"، مشيرا إلى أنه "ليس ضمن طموحنا تشكيل حكومة ضعيفة بل على العكس فان شكل الحكومة المقبلة ينبغي ان يكون متكاملا بمشاركة جميع الأطراف وان يكون رئيسها ضمن مواصفات قادرة على تطبيق البرنامج الحكومي بالشكل الامثل وبما يؤدي الخدمات للشعب العراقي".



وتابع، ان "الفتح متمسك ويسعى بنوايا خالصة بشكل مستمر لضمان إقناع التيار الصدري في المشاركة بالحكومة المقبلة لما لهم من ثقل سياسي وجماهيري ولما لتواجدهم من اهمية في دعم الحكومة المقبلة ونجاحها".



ولفت القيادي في تحالف الفتح إلى ان "تشكيل الحكومة المقبلة لن يكون سهلا وبحاجة الى جهود كبيرة لضمان ولادتها بالشكل الملائم لمعطيات المرحلة وبما ينسجم مع حجم التحديات السياسية والاقتصادية والصحية والخدمية".