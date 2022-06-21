العدوان يرتكب 118 خرقا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في تحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء نجران و39 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.



وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب. وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل اثنين خروقات بقصف صاروخي على مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية في ملعاء والبلق الشرقي بمحافظة مأرب.



كما أكد المصدر رصد 48 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.



ولفت المصدر إلى أنه رصد 27 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في العكد والبلق الشرقي بمحافظة مأرب.



كما استهدف قصف مدفعي مكثف لمرتزقة العدوان مواقع الجيش واللجان في حومرة بمحافظة تعز وغرب حرض بمحافظة حجة وفي المدافن والملاحيظ والظاهر بمحافظة صعدة. وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في نجران وأيضاً في جيزان.