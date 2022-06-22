لافروف يجري زيارة رسمية إلى طهران اليوم الاربعاء

وكتب أوليانوف على قناته في "تيليغرام": "غدا (الاربعاء) سيقوم لافروف بزيارة رسمية إلى إيران".



وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق أن زيارة لافروف، إلى إيران سوف تتم في القريب.