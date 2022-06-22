خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة جراء قصف تركي

بخروج محطة تحويل كهرباء تل تمر 20/66 ك. ف عن الخدمة جراء استهداف الاحتلال التركي خط الـ66 ك. ف المغذي للمحطة بقذائف المدفعية في قرية أم الكيف شمال غرب الحسكة.