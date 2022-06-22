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الأربعاء 22 حزيران 2022 ساعة 11:24
قتلى وجرحى في هجوم مسلح على نقطة أمنية بشبوة
وأضافت المصادر نقلا عن مواطنين يمنيين، أن أكثر من 30 مسلحا يعتقد أنهم من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، هاجموا نقطة أمنية تابعة لما تسمى "قوات دفاع شبوة" على مدخل عتق بشبوة.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
1000513
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