قتلى وجرحى في هجوم مسلح على نقطة أمنية بشبوة

وأضافت المصادر نقلا عن مواطنين يمنيين، أن أكثر من 30 مسلحا يعتقد أنهم من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، هاجموا نقطة أمنية تابعة لما تسمى "قوات دفاع شبوة" على مدخل عتق بشبوة.