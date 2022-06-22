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الأربعاء 22 حزيران 2022 ساعة 11:30

تأثير الانتخابات على اقتصاد كيان الاحتلال "الاسرائيلي"

تأثير الانتخابات على اقتصاد كيان الاحتلال "الاسرائيلي"
وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية في مقال كتبته صونيا غوروتسكي، أن "إسرائيل تسير بخطى كبرى نحو انتخابات خامسة في غضون ثلاث سنوات، الأمر الذي من شأنه أن يتبين كعامل هدم في كل ما يتعلق بغلاء المعيشة العالي، ويضاف إلى هذا، كلفة الانتخابات نفسها، التي تقدر ما بين 2 – 3 مليارات شيكل (الدولار=3.44 شيكل)".

ولفتت إلى أن "سوق العقارات الذي بدأ يبدي مؤشرات اعتدال أولية، من شأنه أن يعود ليسجل ارتفاعا في أسعار الشقق، علما بأن أسعار العقارات العالية هي أحد الأسباب المركزية لغلاء المعيشة؛ سواء كان هذا في الإيجار أو في التسديد الشهري لقرض السكن".

وقالت: "الصورة المتفائلة من شأنها أن تتغير بسرعة كلما زاد عدم اليقين السياسي، ودخلت الساحة إلى جولة أخرى أو اثنتين من المعارك الانتخابية"، موضحة أن "فرع العقارات حساس على نحو خاص تجاه عدم الاستقرار السياسي، فمن يمول أو يستثمر في هذا المجال بحاجة إلى اليقين عند اتخاذهم قرارات الاستثمار، وعندما تكون ظروف السوق تتغير بتواتر عال، ويتبدل وزيرا المالية والإسكان كل بضعة أشهر، فإن اليقين يتضاءل".

ورأى المدير المالي في شركة تمويل العقارات "روبي كابيتال"، ومدير عام "مدروغ" سابقا، عيران هايمر، في حديثه مع الصحيفة، أنه "في ظل التقارب بين الكتلتين، ليس مؤكدا أن معركة انتخابية واحدة ستكفي لتشكيل حكومة؛ مؤكدة أن حالة عدم اليقين في حالة الانتخابات، ستؤثر سلبا على أسعار السكن، وعليه، الانتخابات تبدو كالوضع الأسوأ الذي يمكن لسوق العقارات أن تتوقعه، إلا إذا سارت معركة الانتخابات في غضون وقت قصير وتشكلت حكومة مستقرة بسرعة البرق؛ وهذا أمر يمكن أن يحصل، لكن ليس في إسرائيل".

واعتبرت "إسرائيل اليوم" أن "الأخطر من هذا؛ أن الحكومة لم تقر بعد رفع الحد الأدنى للأجور، الذي لا يزال في مستوى 5300 شيكل في الشهر؛ وهذا مبلغ زهيد في ضوء موجة الغلاء الأخيرة".
مصدر : وكالات
رقم : 1000517
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