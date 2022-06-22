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الأربعاء 22 حزيران 2022 ساعة 12:56

صحيفة لبنانية: البخاري يضغط لتسمية سلام لرئاسة الحكومة

صحيفة لبنانية: البخاري يضغط لتسمية سلام لرئاسة الحكومة
ولفتت المصادر الى أن خطة السفير السعودي في لبنان بتكليف سلام، وتهدف الى التعويض عن الانتكاسة التي تعرّضت لها السعودية بالانتخابات النيابية واستحقاقات انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب.

وكشفت مصادر سياسية في 8 آذار لـصحيفة البناء أن السعودية تعمل لإيصال رئيس يسير وفق التوجهات السياسية السعودية – الأميركية، مشيرة الى أن هذا الخيار يهدد الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، محذرة من أن تحالف فريق المقاومة لن يسمح بفرض مرشح من الخارج وإعادة تجربة الرئيس فؤاد السنيورة وبالتالي لن يسمح بتكرار أجواء 7 أيار.
مصدر : وكالات
رقم : 1000538
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