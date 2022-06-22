ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 950 قتيلا و610 جرحى

وكان زلزال مدمر ضرب في وقت مبكر من صباح الأربعاء جنوب شرقي أفغانستان، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".



وكانت ولاية بكتيكا الأكثر تضررا من جراء الزلزال في أفغانستان، فيما سجل وقوع ضحايا وخسائر أقل بكثير في ولاية خوست المجاورة.



وتحدثت أرقام سابقة عن مقتل 130 شخصا، وسرعان ما ارتفعت الأرقام إلى 250 قتيلا ثم 280، ويتوقع المسؤولون أن ترتفع الأرقام أكثر في الساعات المقبلة.



وقال المسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية صلاح الدين أيوبي إن معظم الوفيات المؤكدة كانت في بكتيكا، حيث قتل 950 شخصا وأصيب المئات، بينما كانت وست أقل تضررا من جارتها بكتيكا، حيث سجلت حتى الآن مقتل 25 شخصا ونقل 90 آخرين إلى المستشفى.