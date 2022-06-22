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الأربعاء 22 حزيران 2022 ساعة 19:22

تونس: دعوات للانسحاب من مناورات "الأسد الإفريقي"

تونس: دعوات للانسحاب من مناورات "الأسد الإفريقي"
وبحسب "الخبر"، أصدر الحزب التونسي بيانا، أمس الثلاثاء، إثر الإعلان عن انطلاق مناورات عسكرية تقام في المغرب تحت اسم "الأسد الإفريقي 2022" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة جيش الاحتلال الصهيوني.

وأدان الجمهوري بشدة "انخراط منظومة 25 جويلية، في مسار التطبيع على أكثر من صعيد"، محملا "رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن انتهاج سياسة تضرب في العمق الثوابت الوطنية للشعب التونسي ودولته المنحازة إلى قضايا التحرر الفلسطيني والانعتاق من نير الاحتلال".

ويشارك الجيش التونسي للمرة الثانية على التوالي في التمرينات العسكرية "الأسد الإفريقي 22"، التي انطلقت في كل من المغرب وغانا والسنغال، بالتعاون مع القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم).
مصدر : وكالات
رقم : 1000599
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