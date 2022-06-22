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الأربعاء 22 حزيران 2022 ساعة 20:28
الصحة اللبنانية: 861 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة
كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في لبنان وذلك بحسب الصحة اللبنانية.
مصدر :
وكالات
رقم :
1000610
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