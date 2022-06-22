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الأربعاء 22 حزيران 2022 ساعة 20:30

مواجهات بين مسلحي الإصلاح و'طارق عفاش' في مأرب

مواجهات بين مسلحي الإصلاح و
وذكرت أنباء محلية مطلعة أن الاشتباكات وقعت داخل معسكر تداوين بين مسلحي الإصلاح، وعناصر تابعة لـ”طارق عفاش” كان قد أرسلها من الساحل الغربي، مطلع العام الجاري، دون ذكر الأسباب.

وبينت أن الاشتباكات اعقبها انفجار قوي يرجح بأنه لقذيفة “آر بي جي”، في حين لم يتسنى للمصادر معرفة ما خلفته المواجهات من خسائر بشرية ومادية.

واتهمت المصادر قيادات تابعة لـ”طارق عفاش” تستقوي بما يسمى “رئيس الأركان” صغير بن عزيز، السعي للسيطرة على معسكرات الإصلاح في مأرب، وادخال المدينة في فوضى عارمة، بعد أزمة المشتقات النفطية المفتعلة.
مصدر : وكالات
رقم : 1000612
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