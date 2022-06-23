الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 حزيران 2022 ساعة 08:52

تونس تحسم الجدل حول مشاركة "اسرائيل" في تمرين الأسد الإفريقي

تونس تحسم الجدل حول مشاركة "اسرائيل" في تمرين الأسد الإفريقي
جاء ذلك غداة دعوة أطلقها حزب تونسي من أجل انسحاب البلاد من هذا التمرين على خلفية مشاركة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مراحل منه.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تحتضن جزءا من التمرين العسكري المشترك التونسي الأمريكي “الأسد الإفريقي 2022” بين 16 يونيو/حزيران الجاري و1 تموز/يوليو المقبل.

وأكدت أن هذا الجزء من التمرين تشارك فيه عناصر من القوات المسلحة التونسية ونظيرتها الأمريكية دون سواهما.

وتابعت أن “تونس تشارك بعنصر محدود في المغرب”، وهو ما تم نشره في بيانين سابقين للوزارة حول هذا الموضوع.

وأوضحت أن واشنطن تنظم مراحل أخرى من التمرين في كل من المغرب والسنغال وغانا، بمشاركة قوات من دول مختلفة.

وأفادت بأن عدد هذه القوات يبلغ 7500 عسكري من الولايات المتحدة والبرازيل ورومانيا وفرنسا والبرتغال وغانا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا وتونس.

والثلاثاء، قال الحزب الجمهوري التونسي، في بيان، إن وكالات الأنباء العالمية أعلنت عن انطلاق أكبر مناورات عسكرية في إفريقيا على أرض المغرب باسم “الأسد الافريقي 2022″، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة دول منها تونس، بجانب جيش کیان الاحتلال الصهيوني.

ودعا الحزب السلطات التونسية إلى الانسحاب من هذه المناورات وتقديم كشف مفصل إلى الشعب التونسي عن خلفيات المشاركة فيها.

ويرتبط المغرب بعلاقات رسمية معلنة مع الكيان الصهيوني بعد وقَّع الجهتين عام 2020 اتفاقية للتطبيع بوساطة أمريكية.

بينما لا تقيم تونس علاقات مع كيان الاحتلال، وتشترط انسحاب تل أبيب من الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
مصدر : وكالات
رقم : 1000678
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
23 حزيران 2022
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
23 حزيران 2022
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
23 حزيران 2022
السيد الحوثي: العدوان خطط للقيام بتفجيرات واستهداف المواطنين في صنعاء
السيد الحوثي: العدوان خطط للقيام بتفجيرات واستهداف المواطنين في صنعاء
22 حزيران 2022
رئيسي: ينبغي اداء دور أكثر نشاطا في تعزيز الأسس التعليمية للبلاد
رئيسي: ينبغي اداء دور أكثر نشاطا في تعزيز الأسس التعليمية للبلاد
22 حزيران 2022
مناورات عسكرية سعودية عراقية مشتركة ذات أهداف متباينة
مناورات عسكرية سعودية عراقية مشتركة ذات أهداف متباينة
22 حزيران 2022
الرسالة الحاسمة للصهاينة من مناورات فصائل المقاومة في غزة
الرسالة الحاسمة للصهاينة من مناورات فصائل المقاومة في غزة
22 حزيران 2022
هل بدأت العلاقات السرية السعودية - الاسرائيلية تظهر للعلن تمهيداً لتطبيع رسمي؟
هل بدأت العلاقات السرية السعودية - الاسرائيلية تظهر للعلن تمهيداً لتطبيع رسمي؟
22 حزيران 2022
8650 ضربة توجهها المقاومة ضد الصهاينة خلال عام واحد
8650 ضربة توجهها المقاومة ضد الصهاينة خلال عام واحد
22 حزيران 2022
سلامي: أميركا تسعى للهروب بكرامة من العالم الإسلامي
سلامي: أميركا تسعى للهروب بكرامة من العالم الإسلامي
21 حزيران 2022
قائد الثورة: ليكن الأساتذة الجامعيون التعبويون طليعيين في جميع المجالات
قائد الثورة: ليكن الأساتذة الجامعيون التعبويون طليعيين في جميع المجالات
21 حزيران 2022
كيف سيطرت عشيرة آل خليفة على البحرين؟
كيف سيطرت عشيرة آل خليفة على البحرين؟
21 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
مناورات عسكرية سعودية عراقية مشتركة ذات أهداف متباينة
الرسالة الحاسمة للصهاينة من مناورات فصائل المقاومة في غزة