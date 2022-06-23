إيران تحتل المرتبة الـ 22 عالمیا في التجارة البحرية

وأعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير عن حالة صناعة النقل البحري العالمية، عن العدد الإجمالي للسفن التجارية، بما في ذلك الناقلات وسفن الحاويات في نهاية عام2021، ان عدد هذه الناقلات بلغ 99 الف و 800 مركبة.



وفي جزء آخر من تقريره، أعلن الأونكتاد أن العدد الإجمالي للسفن الإيرانية يبلغ 254 سفينة. وفي عام 2021، تمت إضافة 8 سفن جديدة إلى أسطول التجارة البحرية الإيرانية.



وزادت سعة الشحن لأسطول الشحن الإيراني في عام 2021 بنحو 5.5 في المائة وقد بلغ 19 مليوناً و 251 ألف طن.



وتظهر مقارنة إيران بالدول الأخرى أنها تحتل المرتبة الـ 22 في العالم من حيث سعة الشحن البحري.



وإن قدرة الأسطول الملاحي الإيراني أكبر حتى من الأعضاء الثلاثة في مجموعة الدول الصناعية السبع، وهي فرنسا وإيطاليا وكندا.



وكان امتلاك قوة بحرية كبيرة ومتنوعة إحدى نقاط القوة الإيرانية في مواجهة الحظر الأمريكي. ومن خلال استخدام هذا الأسطول الضخم، تمكنت إيران إلى حد كبير من تحييد الحظر الاقتصادي المفروض عليها.