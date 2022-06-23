الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 حزيران 2022 ساعة 11:03

في تصعيد جديد.. انشاء معسكرات للجيش الاثيوبي داخل السودان

في تصعيد جديد.. انشاء معسكرات للجيش الاثيوبي داخل السودان
وأعاد الجيش السوداني مُنذ نوفمبر 2020، انتشاره في الحدود المحاذية لإثيوبيا، شرقي البلاد، واسترد مساحات زراعية خصبة كان يحتلها إثيوبيين طوال 26 عامًا بدعم وحماية من قوات الامهرا وجيش بلادهم.

وتسبب إعادة الانتشار الذي استعيدت بموجبه 95% من الأراضي السودانية في توتر العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، وتصل ذروة التوتر عادة مع بداية فصل الخريف، حيث يحاول مسلحين مدعومين من إثيوبيا عرقلة فلاحة الأراضي الزراعية المستردة.

وقالت مصادر عسكرية، لـ “سودان تربيون”، الأربعاء؛ إن “السُّلطات الإثيوبية قامت بإنشاء معسكرين للجيش وقوات الامهرا في الجهة الشرقية من منطقة الفشقة ومعسكر ثالث بالجهة الغربية بمشروع للمزارع السوداني محمد عبد المحسن”.

وأشارت إلى أن الغرض من المعسكرات والتعزيزات العسكرية هو حماية ودعم وإسناد مزارعي قومية الأمهرا لفلاحة الأراضي الحدودية بالفشقة.

وأفادت المصادر الموثوقة بأن إثيوبيا أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة من عناصر الجيش وقوات الأمهرا، إلى الحدود الشرقية.

وتمركزت التعزيزات العسكرية في منطقة “مندر 7” ومستوطنات شاي بيت وقطراند وسفاري وملكامو التي تقع على الشريط الحدودي في الفشقة الصغرى، وهي مناطق تحاذي حلة خاطر جميزة وأم عدارة وبركة نورين وأم ديسة.

وأقامت إثيوبيا منذ 1995 مستوطنات في أراضي الحدود الشرقية بعد تهجير سكانها السودانيين بقوة السلاح، وذلك قبل يستردها الجيش السوداني في إعادة انتشاره.

وقالت المصادر إن سُّلطات إقليم الأمهرا، عقدت اجتماعا موسعا، استدعت له قيادات وأعيان منطقتي كوكيت والمتمة الحدودية المحاذيتين للسودان

وعُقد الاجتماع الذي حضره 700 مزارع وقيادي، بمقر حكومة الإقليم التي طالبت بإسناد الجيش الإثيوبي وقوات الأمهرا لزراعة أراضي السودان في فصل الخريف الذي بدأت أمطاره في الهطول
مصدر : وكالات
رقم : 1000697
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر
السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
23 حزيران 2022
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
23 حزيران 2022
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
23 حزيران 2022
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
23 حزيران 2022
السيد الحوثي: العدوان خطط للقيام بتفجيرات واستهداف المواطنين في صنعاء
السيد الحوثي: العدوان خطط للقيام بتفجيرات واستهداف المواطنين في صنعاء
22 حزيران 2022
رئيسي: ينبغي اداء دور أكثر نشاطا في تعزيز الأسس التعليمية للبلاد
رئيسي: ينبغي اداء دور أكثر نشاطا في تعزيز الأسس التعليمية للبلاد
22 حزيران 2022
مناورات عسكرية سعودية عراقية مشتركة ذات أهداف متباينة
مناورات عسكرية سعودية عراقية مشتركة ذات أهداف متباينة
22 حزيران 2022
الرسالة الحاسمة للصهاينة من مناورات فصائل المقاومة في غزة
الرسالة الحاسمة للصهاينة من مناورات فصائل المقاومة في غزة
22 حزيران 2022
هل بدأت العلاقات السرية السعودية - الاسرائيلية تظهر للعلن تمهيداً لتطبيع رسمي؟
هل بدأت العلاقات السرية السعودية - الاسرائيلية تظهر للعلن تمهيداً لتطبيع رسمي؟
22 حزيران 2022
8650 ضربة توجهها المقاومة ضد الصهاينة خلال عام واحد
8650 ضربة توجهها المقاومة ضد الصهاينة خلال عام واحد
22 حزيران 2022
سلامي: أميركا تسعى للهروب بكرامة من العالم الإسلامي
سلامي: أميركا تسعى للهروب بكرامة من العالم الإسلامي
21 حزيران 2022
قائد الثورة: ليكن الأساتذة الجامعيون التعبويون طليعيين في جميع المجالات
قائد الثورة: ليكن الأساتذة الجامعيون التعبويون طليعيين في جميع المجالات
21 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
مناورات عسكرية سعودية عراقية مشتركة ذات أهداف متباينة
الرسالة الحاسمة للصهاينة من مناورات فصائل المقاومة في غزة