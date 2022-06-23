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الخميس 23 حزيران 2022 ساعة 11:04
العراق.. 4 جرحى من الحشد بانفجار عبوة ناسفة في بابل
وقال المصدر ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة عسكرية تابعة للحشد الشعبي ضمن منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، مؤكدا "اصابة 4 من عناصر الحشد بجروح مختلفة".
مصدر :
وكالات
رقم :
1000698
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