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الخميس 23 حزيران 2022 ساعة 12:53

السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر

السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الايراني الليلة الماضية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي كان قد وصل الى طهران عصر الاربعاء.

واضاف السيد ابراهيم رئيسي، ان اللقاءات والحوارات المستمرة بين ايران وروسيا على مستوى الرؤساء وباقي المسؤولين مؤشر على عزم البلدين الجاد للتعاون الاستراتيجي المثمر للشعبين وخاصة في المجال الاقتصادي.

وبعد استماعه لتقرير من وزير الخارجية الروسي حول مسار التعاون الاقتصادي المتنامي لبلاده مع ايران، قال السيد رئيسي: ان تعزيز التعاون والتنسيق اسلوب مؤثر لمواجهة الحظر والنهج الاقتصادي الاحادي الامريكي ضد الدول المستقلة.

وحول قضية اوكرانيا، اكد الرئيس الايراني اهمية وضع نهاية سريعة للحرب في اوكرانيا معربا عن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمساعدة في العثور على حل ديبلوماسي لهذه القضية، وقال: بلا شك ان استفزازات اميركا والناتو وراء نشوء هذه الصدامات، ولذلك ينبغي علينا ان نكون نشطين حيال اي محاولات لتوسيع نفوذ الناتو في اي منطقة بالعالم ومنها في غرب اسيا والقوقاز واسيا الوسطى.

واشار الرئيس الايراني الى اهمية تعاون الدول الجارة في منطقة بحر الخزر مؤكدا عدم السماح بأي تواجد عسكري اجنبي في هذه المنطقة وخاصة سواحل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

لافروف: ندعم توسيع دور ايران في المنظمات الدولية

من جانبه اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان موسكو تدعم توسيع دور ايران في المنظمات الاقليمية و الدولية.

وتطرق لافروف خلال لقائه الرئيس الايراني مساء امس، بشكل مفصل الى جوانب التعاون المختلفة بين ايران وروسيا لاسيما التعاون الاقتصادي، معربا عن استعداد ورغبة بلاده برفع مستوى التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية الى المستوى الاستراتيجي.

واشار لافروف في هذا اللقاء الى اهمية عضوية ايران في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي، مؤكدا دعم روسيا لتوسيع دور ايران الفاعل في المنظمات الاقليمية والدولية .
رقم : 1000710
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