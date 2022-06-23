لافروف: طرحنا الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق لبحثه أمميا

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران اليوم الخميس أن "موقف روسيا تجاه التسوية السورية واضح.. وضرورة تنفيذ القرار الأممي 2254 المستند على ضرورة احترام سيادة سوريا".



وأكد لافروف على ضرورة عدم انتهاك الأجواء السورية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تجاه الأراضي السورية وآخرها الضربة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي والتي أدت إلى تضرره وتوقفه عن العمل، منوها بضرر ذلك على آلية إيصال الشحنات الإنسانية جوا.



ولفت إلى أن الجانب الروسي تقدم بطلب لبحث الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق الدولي أمميا ومعالجة هذا الأمر وعدم القبول به ومنع وقوع مثل هذه الاعتداءات مستقبلا.



كما أكد وزير الخارجية الروسي أن الدول الغربية تعيق عملية إعادة الإعمار في سوريا وعودة اللاجئين إليها.