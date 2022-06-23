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الخميس 23 حزيران 2022 ساعة 16:24

البيت الأبيض: الصين والهند تخفيان حجم مشترياتهما من النفط الروسي

البيت الأبيض: الصين والهند تخفيان حجم مشترياتهما من النفط الروسي
وقالت في مقابلة مع "بلومبرغ": "الآن، وعلى وجه الخصوص، أسواق النفط متقلبة للغاية.. سمعت أن هذا يرجع جزئيا إلى حقيقة أن الصين والهند تشتريان نفطا روسيا أكثر مما نعتقد".

ورحبت روز بتراجع أسعار النفط، معربة عن أملها في أن "يشعر به المستهلكون في محطات الوقود".

من جهتها، أشارت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولمي، إلى أن "الولايات المتحدة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بعد أن رفعت الصين قيودها الصارمة بشأن فيروس كورونا".

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، بأن "شركة الصلب الهندية (تاتا ستيل) استوردت 75 ألف طن من الفحم الروسي في النصف الثاني من مايو الماضي، في وقت تزيد الهند فيه مشترياتها من موارد الطاقة الروسية".

وأشارت المصادر، إلى أن "شراء الكمية الضخمة من الفحم الروسي جاء عقب إعلان الشركة الهندية في مطلع مايو 2022 إنهاء مشترياتها من الفحم الروسي بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن العقوبات الدولية ضد روسيا".

وعلق متحدث باسم شركة "تاتا ستيل" قائلا، إن "عقود هذه الواردات أبرمت قبل أن تعلن الشركة عن قطع العلاقات التجارية مع روسيا".

وتشير مصادر أخرى، إلى أن الصين زادت من واردات النفط من روسيا في مايو الماضي بنسبة 55% على أساس سنوي، أي بزيادة حوالي الربع عن مستوى أبريل، وسجلت هذه الشحنات الشهرية مستويات قياسية.

وبلغت واردات النفط الروسي، بما في ذلك الشحنات عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ والشحن من موانئ أوروبا والشرق الأقصى في روسيا، ما يقرب من 8.42 مليون طن في مايو الماضي.

وهذا يعادل حوالي 1.98 مليون برميل يوميا، وهو يزيد بمقدار الربع عن مستوى أبريل الذي كان بحدود 1.59 مليون برميل يوميا.
مصدر : وكالات
رقم : 1000732
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