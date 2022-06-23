محكمة ايرانية تغرم امريكا لتورطها في اغتيال علماء ايران النوويين

واعلنت المعاونية : "ان هذا الحکم صدر بحق الادارة الامريكية وعدد من مؤسساتها ومسؤولين امريكيين.



واضافت: ان الحكم أصدر بهدف منع انتهاك الالتزامات الدولية والحد من السلوكيات التعسفية التي تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية دعما للكيان الصهيوني في ارتكابه الاعمال الإرهابية التي ادت إلى استشهاد عدد من علماء ايران النوويين وإلحاق أضرار جسدية ونفسية ومالية بأسرهم.



ويقضي الحكم الصادر ، بأدانة الحكومة الأمريكية وعدد من المسؤولين الأمريكيين ودفع غرامة قدرها 4 مليارات دولار و 300 مليون دولار كتعويضات مادية ومعنوية لهذه الجرائم".



وفيما اشارت المعاونية ولجنة حقوق الانسان الى دور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم النظام الصهيوني قالت: تقدم الولايات المتحدة مساعدات مالية وعسكرية مباشرة للكيان الصهيوني كل عام.