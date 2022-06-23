ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا والحمى النزفية وكورونا في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ، إنه "تم تأكيد تشخيص حالتين جديدتين بالكوليرا إحداهما في بغداد والأخرى في كركوك".



وأضاف، أنه "ومع تسجيل هاتين الحالتين يرتفع المجموع الكلي إلى 15 حالة مؤكدة مختبريا في عموم البلاد".



وبخصوص الحمى النزفية بين البدر إنه "تم تأكيد إصابة حالتين جديدتين بالحمى النزفية في البلاد ليكون المجموع 207 حالات منذ بداية العام 2022".



وأضاف، أن "عدد المتوفين من بين هؤلاء المصابين بلغ 35 شخصاً فيما تماثل نصف العدد الكلي البالغ 207 للشفاء".



هذا وأعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي والتلقيحي لجائحة كورونا في العراق.



وذكرت الوزارة في بيان ، أن "المختبرات الصحية سجلت اليوم 1061 إصابة جديدة ب‍كورونا، فيما تماثلت 249 حالة للشفاء".



وأضافت، أنه "تم تلقي 13553 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالجائحة".