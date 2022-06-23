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الخميس 23 حزيران 2022 ساعة 22:00
حركة حقوق تعلن انسحابها من البرلمان العراقي
ودعت القوى السياسية لتغليب المصلحة الوطنية ووضع اليات واقعية لتدارك الأزمة وتشكيل حكومة خدمة فاعلة.
رقم :
1000777
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